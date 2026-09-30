Bocoran Spesifikasi iCAR V27 Terbaru, Makin Jauh dan Bertenaga

jpnn.com - Chery baru saja memberikan bocoran spesifikasi iCar V27 Long-Range Edition sebelum meluncur resmi akhir September 2026.

Yang paling menyita perhatian tentu lonjakan daya jelajahnya

Chery tak tanggung-tanggung menjejalkan baterai LFP anyar dari CATL berkapasitas 51,2 kWh—melonjak hampir 50 persen dibanding versi pendahulunya.

Hasilnya? Jarak tempuh murni listriknya kini tembus hingga 300 km (CLTC).

Untuk pemakaian harian di dalam kota, angka ini lebih dari cukup untuk bikin kita lupa kapan terakhir kali "mampir" ngecas.

Bahkan ketika baterai harus diisi ulang, urusannya tak lagi memakan waktu lama.

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Pengisian daya cepat (DC) dari 30 ke 80 persen kelar dalam 17 menit saja—pas untuk jeda ngopi sebentar di rest area.

Menariknya lagi, fitur Vehicle-to-Load (V2L) kini melonjak ke angka 6 kW.