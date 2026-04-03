Bocoran Spesifikasi Motorola Razr 70, Segera Dirilis ke Pasar

Ilustrasi Motorola Razr 60. Foto: motorola

jpnn.com - Kabar kehadiran ponsel lipat terbaru dari Motorola makin menguat. Perangkat bernama Motorola Razr 70 disebut-sebut akan meluncur pada kuartal kedua 2026.

Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Razr 70 masih mempertahankan identitas desain lipat khas Motorola, tetapi dengan pendekatan yang lebih ramping dan ringan.

Dimensinya diklaim berada di angka 171,3 x 73,9 x 7,2 mm dengan bobot sekitar 188 gram.

Tak hanya soal bentuk, Motorola juga tampak memberi perhatian besar pada aspek gaya.

Razr 70 dirumorkan hadir dalam tiga warna unik: African Violet, Shining Green dengan sentuhan tekstur serat karbon, serta Iron Black yang mengusung lapisan menyerupai kain.

Di sektor dapur pacu, ponsel dikabarkan akan dibekali prosesor octa-core dengan kecepatan hingga 2,75GHz.

Meski jenis chipset-nya belum diungkap, opsi RAM yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari 8GB hingga varian tertinggi yang disebut mencapai 18GB.

Sementara itu, untuk penyimpanan internal kemungkinan tersedia pilihan kapasitas dari 256GB hingga 1TB.

