Bocoran Spesifikasi Vivo X300s, Cek Baterainya
jpnn.com - Menjelang peluncurannya, bocoran spesifikasi Vivo X300s mulai mencuat dan menarik perhatian.
Informasi itu muncul setelah Manajer Produk Han Boxiao membagikan poster promosi resmi yang memperlihatkan sejumlah detail kunci perangkat tersebut.
Dari materi promosi yang beredar, X300s diposisikan sebagai ponsel kelas atas dengan fokus pada performa dan multimedia.
Perangkat disebut akan ditenagai chipset terbaru MediaTek Dimensity 9500 yang dipadukan dengan chip pemrosesan gambar internal V3+.
Kombinasi itu mengindikasikan peningkatan signifikan dalam pengolahan grafis dan fotografi.
Salah satu sorotan utama ada pada sektor daya. X300s dibekali baterai berkapasitas 7.100mAh.
Guna menjaga suhu tetap stabil, Vivo menyematkan sistem pendingin cair VC berukuran luas.
Dari sisi tampilan, ponsel ini mengusung layar datar 6,78 inci dengan kalibrasi warna hasil kolaborasi dengan Zeiss.
