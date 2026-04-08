Bocoran Spesifikasi Xiaomi 17, Dibekali Chipset Teranyar

jpnn.com - Kabar kehadiran ponsel lipat terbaru dari Xiaomi mulai menguat. Setelah sempat absen pada 2025, Xiaomi disebut tengah menyiapkan ponsel generasi anyar bernama Xiaomi 17 Fold.

Terakhir kali, Xiaomi merilis ponsel lipat melalui Xiaomi Mix Fold 4 pada 2024.

Tidak adanya penerus di tahun berikutnya sempat memunculkan tanda tanya.

Namun, bocoran terbaru itu memberi sinyal comeback yang cukup menarik.

Informasi yang beredar menyebut jadwal peluncuran perangkat mengalami perubahan.

Awalnya diperkirakan dirilis dalam waktu dekat bersama Xiaomi 17 Max, tetapi kini disebut mundur ke awal Juli.

Pergeseran sekaligus membuka ruang bagi sejumlah detail baru yang mulai terkuak.

Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah perubahan penamaan. Alih-alih melanjutkan lini Mix Fold, Xiaomi disebut akan mengadopsi strategi baru dengan menyatukan ponsel lipat ke dalam keluarga seri utama.