Bocoran Terbaru, iPhone 18 Pro Usung Kamera Selfie 24MP, Hasil Makin Tajam

jpnn.com - Apple diam-diam tengah mempersiapkan iPhone 18 untuk diperkenalkan kepada publik.

Meski belum ada tanda-tanda informasi mengenai peluncuran produk tersebut, tetapi sejumlah bocoran perangkat itu mulai beredar.

Salah satunya pembocor teknologi asal China, WhyLab mengungkap bahwa iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max berpotensi dibekali kamera swafoto (selfie) beresolusi 24 megapiksel.

Dia mengatakan resolusi tersebut merupakan peningkatan model generasi sebelumnya.

Pada seri iPhone 17, Apple menyematkan kamera depan 18MP, mengakhiri penggunaan sensor 12MP yang dipertahankan sejak iPhone 11 hingga iPhone 16.

Peningkatan resolusi kamera 24MP diperkirakan dapat menghadirkan detail yang lebih tajam untuk foto selfie dan panggilan video, serta meningkatkan kualitas potret dan performa dalam kondisi minim cahaya.

Meski demikian, WhyLab menyebut informasi ini masih sebatas kemungkinan kuat dan belum merupakan spesifikasi final.

Sejumlah laporan sebelumnya dari JP Morgan dan sumber rantai pasok juga sempat mengungkap peluang penggunaan kamera depan 24MP pada model Pro generasi berikutnya.