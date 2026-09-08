Bodrex Menggalakkan Gerakan 5 Menit Jeda, Kembali Siap untuk Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Bodrex menghadirkan gerakan 'Pasukan Bodrex 5 Menit Jeda, Kembali Siap untuk Indonesia' yang dimulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2026.

Gerakan itu hadir mengajak masyarakat meluangkan waktu lima menit untuk memulihkan kondisi fisik dan mental agar tetap sehat serta produktif.

Director Brand Consumer Marketing Health Care Division PT Tempo Scan Pacific Tbk Dedy Angkakusuman menyatakan kampanye mengambil rehat sejenak ini merupakan langkah penting di tengah tingginya tuntutan aktivitas masyarakat.

"Kami ingin menginspirasi kebiasaan baru bahwa mengambil jeda sejenak selama lima menit bukanlah tanda berhenti, melainkan langkah awal untuk kembali siap dengan energi yang lebih optimal demi keluarga dan Indonesia," ujar Dedy di Tanjung Duren, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026 mencatat rata-rata durasi kerja di Indonesia telah mencapai 41 - 43 jam per minggu, melampaui standar normal 40 jam seminggu.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan tingginya mobilitas 7,9 juta pekerja komuter yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari, serta paparan informasi digital tanpa henti (always-on).

Akibatnya, kelelahan berkelanjutan (continuous overload) ini sering kali memicu burnout, penurunan imunitas, hingga brain fatigue (kelelahan otak), yang berdampak pada menurunnya kesehatan fisik dan emosional masyarakat usia produktif.

Melihat kondisi tersebut, bodrex terus memperkuat komitmen mendukung kesehatan masyarakat, tidak hanya melalui produk yang berkualitas dan mudah dijangkau, tetapi dengan berbagai inisiatif lainnya.