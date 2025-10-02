Bodytalk Playdate, MGHITT Mengajak Masyarakat Peduli Kesehatan Area Intim

jpnn.com, JAKARTA - MGHITT, brand kesehatan area intim, sukses menggelar Bodytalk Playdate di Dreamville Beach Club, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Berlangsung Rabu (1/10).

Acara tersebut dirancang sebagai platform yang mengajak untuk lebih peduli terhadap kesehatan area intim dalam suasana santai.

Bodytalk Playdate menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, edukasi kesehatan intim, hingga product experience dengan produk intimate care yang aman dan modern.

Baca Juga: Redakan Radang Amandel dengan Mengonsumsi 8 Makanan Ini

Selain itu, acara juga memfasilitasi diskusi terbuka dan berbagi pengalaman dalam suasana yang nyaman serta suportif, mendorong peserta perempuan maupun laki-laki membagikan kisah pribadi terkait kesehatan intim guna mematahkan stigma dan membangun rasa kebersamaan di masyarakat.

dr. Haekal Anshari, M. Biomed (AAM), selaku seksolog mengatakan edukasi kesehatan intim bukan hanya tentang aspek fisik, tetapi juga bagaimana memahami dan menghargai tubuh serta membangun hubungan yang sehat.

"Baik pria maupun wanita, semua harus mencintai diri sendiri, dan salah satu wujud cinta diri adalah dengan merawat tubuh, termasuk area intim, secara tepat dan konsisten. Dengan adanya acara seperti Bodytalk Playdate, masyarakat dapat lebih terbuka berdiskusi dan mendapatkan informasi yang benar, sehingga stigma dapat perlahan dihapuskan," ungkap dr. Haekal Anshari, M. Biomed (AAM).

Kegiatan juga menghadirkan dr. Astrid Teresa, Sp.DVE., FINSDV, yang menekankan pentingnya memilih perawatan area sensitif dengan tepat.

Menurutnya, kulit area sensitif memerlukan perhatian khusus, sama seperti kulit wajah.