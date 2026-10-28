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Bogor Hornbills & Dewa United Banten Pimpin Klasemen IBL All Indonesian 2026

Bogor Hornbills & Dewa United Banten Pimpin Klasemen IBL All Indonesian 2026
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Dewa United vs Satya Wacana Salatiga di IBL All Indonesian 2026. Foto: IBL

jpnn.com - BOGOR - Bogor Hornbills dan Dewa United Banten memimpin klasemen grup setelah hari keempat IBL All Indonesian 2026 di GOR Laga Tangkas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/10).

Berdasarkan statistik penyelenggara, Rabu, Dewa United menjadi satu-satunya tim di Grup B yang belum terkalahkan, sedangkan Satria Muda Pertamina Bandung dan RANS Simba Bogor juga menjaga rekor sempurna di Grup A.

Dewa United yang dilatih Yurifan Hosen memimpin Grup B dengan enam poin setelah menyapu bersih tiga pertandingan.

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Pada pertandingan terakhir, Dewa United mengalahkan Satya Wacana Salatiga dengan skor 63-44.

Kekalahan tersebut membuat Satya Wacana belum meraih kemenangan dan menempati posisi kelima dengan tiga poin.

Pelita Jaya Jakarta berada di posisi kedua dengan lima poin dari tiga pertandingan dan catatan dua kemenangan serta satu kekalahan.

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Tim asuhan Johannis Winar atau Coach Ahang itu meraih kemenangan keduanya setelah menundukkan Hangtuah JG Liem Jakarta dengan skor 81-49.

Hangtuah menempati posisi ketiga dengan empat poin, disusul Kesatria Bengawan Solo di urutan keempat dengan tiga poin dari dua pertandingan.

IBL All Indonesian 2026 diikuti 10 klub dan berlangsung pada 24 Oktober hingga 1 November.

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