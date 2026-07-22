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Bohopanna Gandeng Seribu Paras, Pamerkan Koleksi Karya Anak-Anak Down Syndrome

Bohopanna Gandeng Seribu Paras, Pamerkan Koleksi Karya Anak-Anak Down Syndrome
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Peluncuran koleksi fashion untuk anak itu melalui acara Bohopanna x Seribu Paras Grand Launching di Kid’s Box by Kidzooona. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Bohopanna, local fashion brand anak di bawah naungan Hypefast menggandeng Seribu Paras, komunitas anak dengan down syndrome dalam peluncuran koleksi terbarunya. 

Peluncuran koleksi fashion untuk anak itu melalui acara Bohopanna x Seribu Paras Grand Launching di Kid’s Box by Kidzooona, AEON Mall BSD.

Koleksi Bohopanna kali ini mengangkat ilustrasi bertema Wonderful Indonesia yang merupakan karya tangan anak-anak down syndrome Seribu Paras.

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Tema itu bertepatan dengan momentum menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.

Koleksi fashion terbaru ini mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dari sudut pandang anak-anak. Karya dalam koleksi ini juga menjadi bukti setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, bermain, berkarya, dan mengekspresikan dirinya.

Bohopanna Gandeng Seribu Paras, Pamerkan Koleksi Karya Anak-Anak Down Syndrome

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Koleksi fashion Bohopanna x Seribu Paras bertema Wonderful Indonesia. Foto: Natalia Laurens/JPNN

Koleksi ini menjadi langkah baru bagi Bohopanna sebagai kolaborasi pertamanya bersama komunitas anak down syndrome di Indonesia yang bernaung di bawah Seribu Paras.

Mengangkat ilustrasi bertema Wonderful Indonesia karya anak-anak dengan Down syndrome, koleksi ini menjadi ajakan untuk merayakan keberagaman dan memaknai keme

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