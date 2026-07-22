Bohopanna Gandeng Seribu Paras, Pamerkan Koleksi Karya Anak-Anak Down Syndrome

jpnn.com, JAKARTA - Bohopanna, local fashion brand anak di bawah naungan Hypefast menggandeng Seribu Paras, komunitas anak dengan down syndrome dalam peluncuran koleksi terbarunya.

Peluncuran koleksi fashion untuk anak itu melalui acara Bohopanna x Seribu Paras Grand Launching di Kid’s Box by Kidzooona, AEON Mall BSD.

Koleksi Bohopanna kali ini mengangkat ilustrasi bertema Wonderful Indonesia yang merupakan karya tangan anak-anak down syndrome Seribu Paras.

Tema itu bertepatan dengan momentum menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.

Koleksi fashion terbaru ini mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan dari sudut pandang anak-anak. Karya dalam koleksi ini juga menjadi bukti setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, bermain, berkarya, dan mengekspresikan dirinya.

Koleksi fashion Bohopanna x Seribu Paras bertema Wonderful Indonesia. Foto: Natalia Laurens/JPNN

Koleksi ini menjadi langkah baru bagi Bohopanna sebagai kolaborasi pertamanya bersama komunitas anak down syndrome di Indonesia yang bernaung di bawah Seribu Paras.