menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Boiyen Gugat Cerai Suami, Sidang Berikutnya Digelar Tanggal Ini

Boiyen Gugat Cerai Suami, Sidang Berikutnya Digelar Tanggal Ini

Boiyen Gugat Cerai Suami, Sidang Berikutnya Digelar Tanggal Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, TIGARAKSA - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Boiyen dan Rully Anggi Akbar.

Pasalnya, baru dua bulan menikah, tetapi rumah tangga mereka kini dikabarkan berada di ujung tanduk.

Adapun Boiyen telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap sang suami ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Baca Juga:

Humas PA Tigaraksa Mohammad Sholahuddin mengatakan, gugatan cerai itu telah terdaftar pada 20 Januari 2026.

Sidang perdana perceraian Komedian 39 tahun itu, bahkan telah digelar beberapa waktu lalu.

"Kemudian, sidang pertama Selasa, 27 Januari 2026," ujar Mohammad Sholahuddin di PA Tigaraksa, Rabu (28/1).

Baca Juga:

Rencananya, sidang berikutnya akan digelar pada Selasa (3/2) mendatang.

Akan tetapi, dia tak menjelaskan lebih detail mengenai agenda persidangan berikutnya.

Sidang perceraian komedian Boiyen bersama suaminya kembali akan digelar pada Selasa (3/2) mendatang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI