Boiyen Rela Pindah Tanggal Pernikahan, Begini Cerita di Baliknya
jpnn.com, JAKARTA - Ada yang menarik di balik pernikahan Boiyen dan suaminya, Rully Anggi Akbar.
Boiyen menuturkan semula dirinya dan suami ingin menikah pada 1 November 2025.
Namun, keduanya akhirnya memutuskan untuk mengubah tanggal hingga jam pernikahannya.
Itu dilakukan Boiyen demi kehadiran teman-teman terdekatnya, seperti Vincent Rompies, Desta Mahendra dan lainnya yang tergabung di geng motor artis, The Prediksi.
Pasalnya pada 1 November, mereka memiliki jadwal di Selandia Baru.
"Terus bilang, 'beneran lu serius, Boy?' 'Iya, Bang'. 'Bagaimana-bagaimana?,' begitu. 'Oh ya sudah'. 'Ih, tetapi jangan satu, tanggal satu November'. 'Kenapa, Bang?' 'Mau ke Selandia Baru'. 'Lah, entar lu enggak ada tamunya lu, kita enggak datang,' kata si Bang Vincent," ujar Boiyen di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (15/11).
Tak mau kehilangan momen bersama teman-teman baiknya di hari spesialnya, Boiyen lantas mengubah tanggal pernikahannya.
Desta, bahkan menyarankan tanggal pernikahan agar dindur ke 15 November 2025.
