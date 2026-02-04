Boiyen Ternyata Sudah Pisah Rumah dari Rully Anggi Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Komedian Boiyen tengah menjalani proses perceraiannya dari Rully Anggi Akbar di Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Perempuan berusia 39 tahun tersebut ternyata sudah tidak lagi tinggal seatap dengan sang suami.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Boiyen, Anselmus Mallofiks.

"Sejauh ini sih sudah enggak ya," kqta Anselmus Mallofiks di PA Tigaraksa, Selasa (3/2).

Walau demikian, dia tidak menjelaskan lebih detail soal sejak kapan Boiyen dan Rully Anggi Akbar tidak lagi tinggal seatap.

Sebab, menurutnya, hal tersebut sudah masuk dalam materi pokok perkara.

"Ya kita lihat saja lah nanti ya. Begitu saja sih," beber Anselmus Mallofiks.

Adapun persoalan utama yang menyebabkan Boiyen mantap melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya adalah masalah komunikasi dan keterbukaan dalam rumah tangga.