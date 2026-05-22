Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

jpnn.com, JAKARTA - Bagian dari komitmen implementasi program sustainability perusahaan, Astra UD Trucks mengajak awak media berkunjung ke kawasan pertanian organik Boja Farm di kaki Gunung Salak, Tajurhalang, Bogor, Kamis (21/5).

Kawasan yang masuk dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA), itu menjadi contoh bagaimana upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Chief Executive Officer Astra UD Trucks Bambang Widjanarko mengatakan sustainability tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.

Baca Juga: Strategi UD Trucks Mengunci Masa Depan Logistik di Indonesia

Menurut Bambang, program tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perusahaan menciptakan dampak sosial yang lebih luas melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal.

“Melalui program ini kami ingin menunjukkan bahwa sustainability juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan desa,” ujar Bambang.

Boja Farm sendiri menjadi bagian dari Desa Sejahtera Astra sejak 2022.

Kawasan itu mengembangkan konsep pertanian organik terintegrasi yang dipadukan dengan hilirisasi produk hingga wisata edukasi seperti farmstay, glamping, dan farm tour.