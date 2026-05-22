menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Komersial » Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kunjungan Astra UD Trucks ke Boja Farm Bogor. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Bagian dari komitmen implementasi program sustainability perusahaan, Astra UD Trucks mengajak awak media berkunjung ke kawasan pertanian organik Boja Farm di kaki Gunung Salak, Tajurhalang, Bogor, Kamis (21/5).

Kawasan yang masuk dalam program Desa Sejahtera Astra (DSA), itu menjadi contoh bagaimana upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Chief Executive Officer Astra UD Trucks Bambang Widjanarko mengatakan sustainability tidak hanya berbicara soal lingkungan, tetapi juga menyangkut pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Menurut Bambang, program tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif perusahaan menciptakan dampak sosial yang lebih luas melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal.

“Melalui program ini kami ingin menunjukkan bahwa sustainability juga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan desa,” ujar Bambang.

Boja Farm sendiri menjadi bagian dari Desa Sejahtera Astra sejak 2022.

Baca Juga:

Kawasan itu mengembangkan konsep pertanian organik terintegrasi yang dipadukan dengan hilirisasi produk hingga wisata edukasi seperti farmstay, glamping, dan farm tour.

Boja Farm dan Astra UD Trucks: Kolaborasi Hijau Dorong Ekonomi Desa

Bagian dari komitmen implementasi program sustainability perusahaan, Astra UD Trucks mengajak awak media berkunjung ke kawasan pertanian organik Boja Farm Bogor

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI