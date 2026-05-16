Bojan Hodak Ambil Langkah Tak Biasa Menjelang Persib Jumpa PSM, Ada Apa Sebenarnya?

jpnn.com - Persib Bandung menyiapkan pendekatan khusus menjelang jumpa PSM Makassar pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel PSM vs Persib akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Tim pelatih Persib memilih melakukan penyesuaian agenda perjalanan untuk menjaga kebugaran pemain.

Baca Juga: Persib Bandung Hormati Keputusan Sanksi AFC Terkait Insiden Laga Melawan Ratchaburi

Rombongan skuad Maung Bandung tidak langsung menuju Parepare, tetapi lebih dahulu singgah di Makassar agar pemain memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum tiba di lokasi pertandingan.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga kontra PSM tidak hanya menuntut kesiapan teknis, tetapi juga manajemen kondisi fisik yang optimal.

Karena itu, dia memilih melakukan perjalanan lebih awal untuk mengurangi dampak kelelahan.

"Kami akan lebih dahulu b bermalam di Makassar, lalu melanjutkan perjalanan ke lokasi pertandingan keesokan harinya," jelas pelatih asal Kroasia itu.

Laga melawan PSM sangat penting bagi Persib dalam persaingan menuju gelar juara.