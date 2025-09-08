Bojan Hodak Angkat Topi, 4 Pemain Persib Bandung Banjir Gol & Asis di Timnas Indonesia

jpnn.com - Empat pemain Persib Bandung menjadi sorotan saat mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Mereka ialah Marc Klok, Thom Haye, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders.

Bojan Hodak Angkat Topi

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku bangga sekaligus senang melihat performa anak asuhnya ketika tampil melawan Taiwan akhir pekan lalu.

Menurutnya, kontribusi keempat pemain itu terasa nyata di lapangan.

"Marc tampil luar biasa, man of the match. Selain mencetak gol, dia juga membuat dua asis penting," ujar Hodak.

Sementara itu, Thom Haye dinilai masih membutuhkan peningkatan kebugaran. Namun, Hodak percaya kualitas gelandang berusia 30 tahun tersebut akan memberi dampak besar bagi tim.

Catatan Penting dari Hodak

Beckham Putra juga sempat menorehkan kontribusi penting dengan asis pada gol pembuka Indonesia, yang dicetak oleh Jordi Amat.