Bojan Hodak Bawa Pasukan Persib Bandung ke Bangkok, 2 Pemain Dipulangkan

jpnn.com - Setelah menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Super League, Persib Bandung langsung bertolak ke Thailand demi menatap duel penting melawan Bangkok United dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2).

Perjalanan skuad asuhan Bojan Hodak dimulai sehari setelah laga kontra Persita, Minggu (28/9/2025) siang.

Dari Bali, rombongan Persib terbang menuju Bangkok dengan membawa 21 pemain.

Dua Pemain Dipulangkan, Tiga Nama Kembali Masuk Skuad

Ada dua nama yang dipulangkan ke Bandung, yakni Nazriel Alfaro dan Kevin Pasha.

Hodak menjelaskan, khusus untuk Nazriel, kepulangannya disebabkan agenda bergabung bersama Timnas U-17 Indonesia.

Sebaliknya, tiga pemain yang sempat absen ketika menghadapi Persita kini kembali masuk daftar, yakni Frans Putros, Rosembergne 'Berguinho' Da Silva, dan kiper Teja Paku Alam.

Kehadiran mereka menjadi tambahan tenaga segar bagi Maung Bandung yang tengah bersiap menghadapi laga tandang berat di Thailand.

Target Tiga Poin di Laga Kedua

Pada pertandingan perdana Grup G, Persib hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September lalu.