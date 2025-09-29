Bojan Hodak Bawa Pasukan Persib Bandung ke Bangkok, 2 Pemain Dipulangkan
jpnn.com - Setelah menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Super League, Persib Bandung langsung bertolak ke Thailand demi menatap duel penting melawan Bangkok United dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL 2).
Perjalanan skuad asuhan Bojan Hodak dimulai sehari setelah laga kontra Persita, Minggu (28/9/2025) siang.
Dari Bali, rombongan Persib terbang menuju Bangkok dengan membawa 21 pemain.
Dua Pemain Dipulangkan, Tiga Nama Kembali Masuk Skuad
Ada dua nama yang dipulangkan ke Bandung, yakni Nazriel Alfaro dan Kevin Pasha.
Hodak menjelaskan, khusus untuk Nazriel, kepulangannya disebabkan agenda bergabung bersama Timnas U-17 Indonesia.
Sebaliknya, tiga pemain yang sempat absen ketika menghadapi Persita kini kembali masuk daftar, yakni Frans Putros, Rosembergne 'Berguinho' Da Silva, dan kiper Teja Paku Alam.
Kehadiran mereka menjadi tambahan tenaga segar bagi Maung Bandung yang tengah bersiap menghadapi laga tandang berat di Thailand.
Target Tiga Poin di Laga Kedua
Pada pertandingan perdana Grup G, Persib hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Lion City Sailors di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 18 September lalu.
Usai lawan Persita, Persib tak pulang ke Bandung dan langsung terbang ke Thailand. Dua pemain dipulangkan, siapa yang jadi andalan Hodak?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berguinho Dipertaruhkan Persib Bandung, Bisa Tampil Lawan Bangkok United?
- Borneo FC Samarinda Membuat Persija Mati Kutu
- Live Streaming Borneo FC Vs Persija, Ada Gol di Babak Pertama
- Liga 4 Piala Bandung Utama: Ajang Melahirkan The Next Beckham Putra
- Borneo FC Vs Persija: Tamu Wajib Waspada Sejak Menit Awal
- Persita Menang dari Persib, Pelatih Carlos Pena Soroti Tepisan Penalti Igor