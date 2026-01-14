menu
Bojan Hodak Berharap Atmosfer GBLA Seperti Ini Terus Dampingi Persib Bandung

Bojan Hodak Berharap Atmosfer GBLA Seperti Ini Terus Dampingi Persib Bandung
Para pemain Persib saat menerima dukungan dari ribuan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan apresiasi khusus kepada Bobotoh atas atmosfer luar biasa yang tercipta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Dukungan penuh dari tribune dinilai berperan penting dalam perjalanan Persib menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 dengan hasil positif.

Menurut Hodak, suasana yang dihadirkan para pendukung membuat pemain tampil dengan semangat berlipat.

"Atmosfer seperti yang dilakukan Bobotoh di pertandingan Persija bisa menjadi contoh pula untuk semua."

"Itu adalah sebuah dukungan yang positif," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Hodak menilai bentuk dukungan seperti itu merupakan contoh ideal bagaimana suporter dapat memberi pengaruh positif bagi tim.

Pelatih berkepala plontos itu berharap atmosfer kondusif dan penuh semangat tersebut tidak hanya muncul pada laga-laga besar, melainkan menjadi budaya di setiap pertandingan kandang.

"Atmosfer di pertandingan melawan Persija saya rasakan sangat fantastis."

Bojan Hodak terkesan dengan magis Bobotoh saat Persib Bandung melakoni partai di GBLA.

