Bojan Hodak Bicara Peluang Persib Bandung di 16 Besar ACL 2

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menanggapi hasil undian 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Marc Klok dan kawan-kawan dipastikan akan berhadapan dengan wakil Thailand Ratchaburi FC.

Hodak Optimistis Sambut Duel Persib vs Ratchaburi

Hodak menilai pertemuan tersebut sebagai tantangan yang realistis sekaligus membuka peluang bagi timnya untuk melangkah lebih jauh.

Pengalaman menghadapi klub-klub Thailand sebelumnya menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan rasa optimisme di internal tim.

"Saya menilai Ratchaburi sebagai lawan yang bisa kami hadapi."

"Selain itu, leg kedua dimainkan di GBLA, dan jika stadion penuh, tentu situasinya akan menyulitkan tim tamu," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Thailand bukan wilayah asing bagi Persib. Selain pernah menjalani agenda pramusim di sana, Maung Bandung juga membawa kenangan positif dari fase grup.

Modal tersebut diyakini dapat membantu Persib lebih siap secara mental dan taktikal saat menghadapi Ratchaburi.