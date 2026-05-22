Bojan Hodak Bicara Tekanan Juara, Begini Kondisi Mental Pemain Persib

Pelatih Persib, Bojan Hodak, dan pemain Federico Barba, dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (22/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan dalam kondisi siap tempur menghadapi Persijap Jepara pada laga terakhir BRI Super League 2025/26.

Pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026), menjadi penentu nasib Maung Bandung di akhir musim.

Persib tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara ketiga secara beruntun. Syaratnya, pasukan Bojan Hodak harus mampu mengalahkan Persijap atau setidaknya meraih hasil imbang.

Hodak mengatakan hampir seluruh pemain Persib berada dalam kondisi fit menjelang laga penentuan tersebut. Hanya beberapa pemain yang dipastikan absen karena cedera maupun akumulasi kartu.

"Semua pemain siap, kecuali mungkin (Layivin) Kurzawa yang masih dalam proses pemulihan cedera. Kemudian, Marc (Klok) mendapatkan kartu kuning di Makassar, sehingga terkena akumulasi," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (22/5).

Lebih lanjut, juru taktik asal Kroasia itu menyinggung soal mental anak asuhnya di tengah tingginya ekspektasi Bobotoh yang berharap Persib kembali meraih gelar juara.

Meski tekanan cukup besar, Hodak mengaku tidak terlalu khawatir dengan kondisi mental para pemainnya.

"Saya tidak khawatir mengenai kondisi mental pemain karena mereka semua siap untuk pertandingan besok," ujarnya.

