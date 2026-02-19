Bojan Hodak Blak-blakan soal Penyebab Utama Persib Gagal di ACL II

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung gagal menembus perempat final AFC Champions League Two (ACL II).

Pertandingan Persib vs Ratchaburi FC sebagai laga leg kedua babak 16 besar ACL II di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (18/2) dimenangkan tuan rumah.

Persib menang 1-0 atas Ratchaburi FC. Namun, langkah Persib menuju perempat final terputus karena kalah agregat gol 1-3 dari Ratchaburi FC.

Baca Juga: Nada Kecewa Andrew Jung Setelah Langkah Persib Bandung Terhenti di 16 Besar ACL 2

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya mengalihkan fokus ke BRI Super League sesudah gugur pada babak 16 besar ACL II.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (18/2), Bojan meminta para pemain Persib untuk segera melupakan kegagalan pada ACL II dan fokus sepenuhnya kepada sisa pertandingan BRI Super League.

"Sekarang kami fokus di liga. Jika kami bermain seperti di babak pertama tadi, saya yakin kami bisa mendapatkan hasil yang baik," ujar Bojan.

Pada babak 16 besar ACL II, Persib Bandung harus mengubur mimpi melaju ke perempat final secara agregat 1-3 kontra wakil Thailand Ratchaburi FC.

Persib Bandung menelan kekalahan telak 0-3 di leg pertama dan berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 ketika melakoni leg kedua. Namun, hasil tersebut tidak cukup.