Bojan Hodak Bongkar Faktor Utama Kekalahan Persib Bandung dari Persita Tangerang
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak menutup mata atas kekalahan timnya dari Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26.
Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (27/9/2025), Maung Bandung harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2.
Penalti Seharusnya Jadi Titik Balik
Persib sejatinya memiliki peluang emas untuk memimpin lebih dahulu lewat tendangan penalti Luciano Guaycochea pada menit kedelapan.
Namun, eksekusi gelandang impor asal Argentina itu mampu dimentahkan kiper Persita Igor Rodrigues.
"Kami kembali kehilangan kesempatan dari situasi tendangan penalti. Di babak pertama, kami seharusnya bisa unggul dengan baik," ucap Hodak.
Bojan Hodak Angkat Topi untuk Kiper Persita
Pelatih asal Kroasia itu tak segan memberikan pujian untuk penampilan gemilang kiper Persita.
Menurutnya, Igor menjadi sosok yang cukup berpengaruh di balik kemenangan Pendekar Cisadane.
"Saya pikir pemain terbaik di laga ini adalah kiper Persita," tambah mantan pelatih PSM Makassar itu.
