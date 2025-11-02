Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United

jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bali United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/11/2025) malam WIB.

Gol semata wayang Persib dibuat oleh Andrew Jung pada menit ke-84 memanfaatkan umpan Beckham Putra.

Gol satu-satunya Persib dibuat oleh Andrew Jung menit 84, berkat umpan yang diberikan Beckham Putra. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Maung Bandung di kandang Bali United.

Atmosfer Luar Biasa Stadion Kapten I Wayan Dipta

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga berlangsung ketat dengan atmosfer stadion yang luar biasa.

"Saya rasa atmosfer di stadion sangat bagus. Tentu sulit bermain di sini, tetapi kedua tim bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.

Kunci Kemenangan Persib

Hodak juga menilai timnya diuntungkan dengan kartu merah yang diterima pemain Bali United Mirza Mustafic di babak kedua

Setelah itu, pertahanan rapat Bali United perlahan menurun, dan Persib mulai mampu menekan.

Beckham Putra yang masuk di babak kedua membawa perubahan signifikan. Aksi ciamiknya dari sisi kanan berbuah umpan matang yang berhasil disundul Andrew Jung untuk menaklukkan kiper Bali United Mike Hauptmeijer.