Bojan Hodak Bongkar Rahasia di Balik Kemenangan Dramatis Persib atas Bali United
jpnn.com - Persib Bandung meraih kemenangan tipis 1-0 atas Bali United FC pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Sabtu (1/11/2025) malam WIB.
Gol semata wayang Persib dibuat oleh Andrew Jung pada menit ke-84 memanfaatkan umpan Beckham Putra.
Gol satu-satunya Persib dibuat oleh Andrew Jung menit 84, berkat umpan yang diberikan Beckham Putra. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Maung Bandung di kandang Bali United.
Atmosfer Luar Biasa Stadion Kapten I Wayan Dipta
Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui laga berlangsung ketat dengan atmosfer stadion yang luar biasa.
"Saya rasa atmosfer di stadion sangat bagus. Tentu sulit bermain di sini, tetapi kedua tim bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga.
Kunci Kemenangan Persib
Hodak juga menilai timnya diuntungkan dengan kartu merah yang diterima pemain Bali United Mirza Mustafic di babak kedua
Setelah itu, pertahanan rapat Bali United perlahan menurun, dan Persib mulai mampu menekan.
Beckham Putra yang masuk di babak kedua membawa perubahan signifikan. Aksi ciamiknya dari sisi kanan berbuah umpan matang yang berhasil disundul Andrew Jung untuk menaklukkan kiper Bali United Mike Hauptmeijer.
Persib Bandung berhasil mengalahkan Bali United untuk pertama kali saat tampil di Stadion Kapten I Wayan Dipta. Pelatih Bojan Hodak sampaikan hal ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bali United vs Persib Bandung: Johnny Jansen Tak Sungkan Puji Bojan Hodak
- Marc Klok Anggap Bali United vs Persib Bandung Bukan Pertarungan Dua Juara
- Bali United vs Persib: Bojan Hodak Ogah Bergantung pada Bocoran dari Eliano Reijnders
- Bali United Vs Persib: Ada 4 Video Penting Buat Bojan Hodak
- Bali United Menargetkan Cetak Lebih 1 Gol ke Gawang Persib
- Maxwell Menggila! Cek Hasil, Jadwal & Klasemen Super League