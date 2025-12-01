menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United

Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United

Bojan Hodak Bongkar Rahasia Sukses Persib Berpesta Gol di Kandang Madura United
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol ke gawang Madura United pada pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Persib Bandung berhasil membawa pulang poin maksimal seusai menang 4-1 saat bertandang ke Madura United.

Adapun gol Persib dicetak Luciano Guaycochea (26'), Federico Barba (39'), Uilliam Barros (70'), dan Thom Haye (74').

Baca Juga:

Sementara, satu gol Madura United dicetak Balotelli (69') lewat tendangan penalti.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan sejatinya para pemain tengah dalam kondisi kurang bugar.

Sebab, beberapa hari lalu mereka baru saja menyelesaikan laga melawan Lion City Sailors di AFC Champions League Two (ACL 2)

Baca Juga:

Dengan kondisi pemainnya yang kelelahan, Hodak pun membuat rotasi dalam line-up.

"Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kami memang cukup kelelahan karena memainkan banyak pertandingan, tetapi saya sangat senang karena menang," kata Hodak, dikutip Senin (1/12).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membongkar rahasia sukses Maung Bandung berpesta gol melawan Madura United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI