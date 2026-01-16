Bojan Hodak Buka Rapor Merah Persib Bandung Menjelang Putaran Kedua
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan anak asuhnya tidak boleh terlena meski berhasil menutup putaran pertama BRI Super League 2025/26 di posisi teratas klasemen.
Status juara paruh musim justru dijadikan titik awal evaluasi agar performa Maung Bandung bisa meningkat pada fase berikutnya.
Rapor Merah Persib di Mata Bojan Hodak
Hodak menilai masih ada sejumlah detail krusial yang harus segera dibenahi.
Pelatih asal Kroasia itu menyoroti beberapa momen yang kerap merugikan tim, mulai dari kegagalan memaksimalkan peluang penalti, konsentrasi yang menurun di menit-menit akhir laga, hingga kekalahan yang seharusnya bisa dihindari.
Menurut Hodak, perbaikan di sektor-sektor tersebut akan sangat menentukan langkah Persib dalam menjaga konsistensi hingga akhir kompetisi.
"Saya tidak dalam posisi untuk mengeluh. Secara umum kami sudah menunjukkan performa yang baik dan berada di posisi teratas, baik di liga maupun di fase grup ACL Two."
"Itu sinyal positif, tetapi jelas masih ada ruang untuk berkembang," ucap Hodak.
Jadwal Padat Menanti, Persib Mulai Bersiap
Persib sendiri memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebelum kembali bertanding.
Persib Bandung juara paruh musim, tetapi Bojan Hodak mengungkap sejumlah rapor merah.
