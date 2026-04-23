Bojan Hodak Cuma Butuh Satu Poin Mematahkan Rekor Abah Tohir

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak mengukir rekor seusai timnya bermain imbang 2-2 dengan Dewa United pada pekan ke-28 Super League, Senin (20/4).

"Sejak menangani Persib di awal Liga 1 2023/24, Hodak sudah menyumbangkan 200 poin untuk Persib, menyamai catatan yang sebelumnya ditorehkan pelatih legendaris Indra M. Tohir," bunyi pernyataan Persib di halamannya.

"Dari 95 pertandingan yang dipimpinnya sejak menangani Persib pada awal Liga 1 2023/2024, pelatih asal Kroasia ini mencatat 57 kali menang, 29 imbang dan sembilan kekalahan."

Sebelumnya, Abah Tohir yang menangani Persib pada Liga Indonesia 1994/1995, 1999/2000, 2001, dan 2005, meraih 200 poin dari 113 pertandingan yang dipimpinnya dengan perincian 58 kali menang, 26 imbang dan 29 kalah.

Jadi, Hodak hanya butuh satu poin untuk melewati rekor Abah Tohir. Dengan Persib memikul target juara beruntun, hattrick, peluang Hodak melampai rekor Tohir sangat terbuka. (psb/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-29 Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

