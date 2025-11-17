menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bojan Hodak di Mata Thom Haye, Ada Kata Emosional

Bojan Hodak di Mata Thom Haye, Ada Kata Emosional

Bojan Hodak di Mata Thom Haye, Ada Kata Emosional
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mengungkap penilaiannya soal Pelatih Bojan Hodak.

Haye mengaku mulai menikmati perannya di bawah asuhan Hodak.

Pada laga melawan Selangor FC di AFC Two, Haye turut membantu Persib menang comeback 3-2.

Haye merasakan dinamika ruang ganti yang melihat sosok Bojan Hodak sebagai mentor.

Menurut Haye, Hodak merupakan sosok pembakar semangat, mentor yang selalu menaruh optimisme setiap laga meski tim tertinggal 0-2.

Berkat instruksi, ide dan penyesuaiannya, tim mampu meraih hasil positif sejauh ini. 

“Dia (Hodak) mentor di dalam tim. Memang, kadang, di pinggir lapangan dia emosional, tetapi dia orang baik,” kata Haye. 

Menurut Haye, Hodak pelatih yang bisa diajak berdiskusi, punya pemikiran terbuka, tetapi bisa menjadi orang yang santai seperti keluarga.

Bojan Hodak sedang mempersiapkan Persib untuk menghadapi Dewa United. Cek jadwal Super League di sini.

