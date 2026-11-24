Bojan Hodak Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Malaysia, Bos Persib Merespons
jpnn.com, BANDUNG - Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengumumkan Bojan Hodak sebagai nakhoda baru Timnas Malaysia.
Bojan Hodak akan menggantikan peran Tan Cheng Hoe selaku caretaker Harimau Malaya seusai ditinggal Peter Cklamovski.
Penunjukan Bojan Hodak sebagai pelatih Timnas Malaysia cukup mengejutkan.
Pasalnya, Hodak masih bertugas sebagai Technical Advisor di klub Persib Bandung, setelah mengundurkan diri dari kursi pelatih tim.
Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan bukan hal yang aneh apabila mantan pelatih Persib itu ditunjuk untuk menakhodai Timnas Malaysia.
Pasalnya, kualitas Bojan Hodak memang sudah di level tim nasional.
"Bojan memang sudah di level timnas, bagus, tidak masalah. Bagus saja dari pada di mana, harus jaga level Bojan. Saya tidak kaget kalau Bojan ditarik di timnas di mana pun, negara mana pun juga narik Bojan, itu cocok ya," kata Umuh saat dikonfirmasi, Selasa (24/11/2026).
Sosok Bos Persib itu mengakui kualitas Bojan Hodak dalam menangani klub sekelas Timnas Malaysia.
Begini reaksi Persib Bandung setelah mantan pelatihnya, Bojan Hodak, ditunjuk sebagai nakhoda baru Timnas Malaysia. Ada dukungan dari kapten Mark Klok.
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