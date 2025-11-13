Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia? Begini Respons Terbaru Persib Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persib Bandung akhirnya buka suara soal masa depan pelatih Bojan Hodak yang belakangan ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia.

Hodak diketahui masih terikat kontrak dengan Persib hingga 31 Mei 2026. Namun, jelang tujuh bulan sebelum masa baktinya berakhir, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak, yang memicu berbagai spekulasi.

Pelatih asal Kroasia itu sejauh ini sukses besar bersama Maung Bandung. Sejak datang pada pertengahan 2023, Hodak mempersembahkan dua gelar Liga 1 secara beruntun, yakni musim 2023/2024 dan 2024/2025.

Menanggapi isu yang berkembang, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama, menegaskan bahwa manajemen masih memantau perkembangan tim sebelum mengambil langkah terkait kontrak sang pelatih.

“Mengenai perpanjangan kontrak, Bojan masih memiliki kontrak yang berjalan. Manajemen selalu memonitor dan menyiapkan rencana, namun saat ini kami ingin menghormati perjalanan tim dan dinamika kompetisi yang sedang berlangsung. Mengenai hal tersebut akan disampaikan pada waktunya,” ujar Adhi.

Adhi juga memastikan Hodak tetap berkomitmen penuh untuk Persib musim ini.

“Bojan Hodak sudah menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Persib dan fokus pada pertandingan-pertandingan ke depan. Kondisi tim sedang solid dan harmonis, dan kami ingin suasana positif ini tetap terjaga,” tambahnya.

Selain itu, Adhi menepis keras rumor yang menyebut Hodak masuk dalam radar PSSI untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia.