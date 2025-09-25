menu
Bojan Hodak Kirim Peringatan, Persib Bandung Siap Jegal Persita Tangerang di Bali

Bojan Hodak Kirim Peringatan, Persib Bandung Siap Jegal Persita Tangerang di Bali

Bojan Hodak Kirim Peringatan, Persib Bandung Siap Jegal Persita Tangerang di Bali
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung membawa optimisme tinggi menjelang laga tandang melawan Persita Tangerang pada pekan ketujuh BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persita vs Persib akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (27/9/2025).

Persib Siap Tempur

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa anak asuhnya kini berada dalam kondisi mental dan fisik yang siap tempur.

Hal ini tak terlepas dari kemenangan atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025).

"Kemenangan tandang lalu juga tentu membawa hal baik dan memberikan rasa percaya diri bagi tim," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Kondisi Tim Komplet

Kekuatan Persib juga makin komplet. Dua pilar utama yang sebelumnya absen, Marc Klok dan Luciano Guaychocea kini kembali tersedia setelah pulih dari masalah cedera serta hukuman kartu.

Kehadiran keduanya diprediksi akan menambah kedalaman skuad Maung Bandung di lini tengah.

Dengan skuad lebih lengkap, Hodak bisa meracik strategi yang lebih fleksibel untuk menghadapi tekanan Persita.

