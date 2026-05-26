Bojan Hodak Lepas Kursi Pelatih Persib, Igor Tolic Naik

jpnn.com - BANDUNG - Teka-teki masa depan Pelatih Persib Bojan Hodak akhirnya terungkap.

Bojan Hodak memutuskan untuk tidak melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala, setelah tiga musim berhasil memberi gelar juara.

Dalam unggahan di media sosial Instagram official Persib, Bojan Hodak akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor atau penasihat teknis.

"Setelah sukses membawa Persib mendominasi sepak bola dalam tiga musim terakhir, Bojan Hodak akan mengosongkan kursi Head Coach dan kini akan menjalani peran baru sebagai Shareholder Group Technical Advisor, dan turut membawa melanjutkan warisan kesuksesan untuk masa yang akan datang," bunyi isi unggahan Persib tersebut.

Selanjutnya, kursi pelatih kepala diserahkan kepada asistennya, yakni Igor Tolic yang sudah lama bersama Bojan Hodak sejak awal kedatangan di Persib.

"Setelah menjadi bagian dari perjalanan penuh prestasi Persib, kini Igor Tolic akan naik memimpin sebagai pelatih kepala untuk melanjutkan warisan kesuksesan yang telah dibangun bersama," bunyi isi kutipan.

Datang ke Persib di pertengahan musim 2024, Bojan Hodak menggantikan Luis Milla yang pergi secara mendadak.

Pelatih asal Kroasia itu tidak banyak melakukan perombakan skuad di awal kedatangannya.