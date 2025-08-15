Bojan Hodak Menanti Undian Fase Grup ACL 2, Persib Siap Hadapi Tim Berat

jpnn.com - Persib Bandung akan segera mengetahui siapa lawan mereka di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. Drawing fase grup akan digelar hari ini, Jumat (15/8/2025) pukul 14.00 WIB di Kuala Lumpur, Malaysia.

Maung Bandung menempati pot 4 bersama Eastern FC (Hong Kong), Tampines Rovers (Singapura), dan Cong An Hanoi FC (Vietnam). Dengan posisi ini, Persib berpeluang bertemu tim-tim kuat dari pot 1 hingga 3.

Nantinya, masing-masing grup akan diisi satu tim dari pot 1 hingga 4.

Di pot satu, sudah menanti klub-klub top Asia seperti Gamba Osaka (Jepang), Bangkok United (Thailand), Pohang Steelers (Korea Selatan), dan Beijing Guoan (China).

Meski lawan berat menunggu, Pelatih Persib Bojan Hodak tak mau ambil pusing. Dia hanya berharap anak asuhnya mendapat grup yang 'bagus' dan menguntungkan di ACL 2 nanti.

“Saya harap grup yang bagus. Namun, melihat pot pertama, ada Gamba Osaka, Pohang, Beijing Guoan, hingga Bangkok United. Semua tim top dan ini tidak akan mudah," kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Sementara itu, pemain asing Persib Frans Putros juga tidak terlalu memikirkan siapa yang akan menjadi lawan. Baginya, fokus utama ialah persiapan tim.

"Ada banyak tim bagus. Bagi saya, siapa pun lawannya, kami akan bersiap dan melakukan yang terbaik untuk lulus dari fase grup," ungkap Putros. (mcr27/jpnn)