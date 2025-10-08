menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bojan Hodak Meramal Duel Panas Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Bojan Hodak Meramal Duel Panas Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Bojan Hodak Meramal Duel Panas Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Menurut jadwal, pertandingan Indonesia vs Arab Saudi akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB.

Prediksi Bojan Hodak

Hodak menilai Skuad Garuda kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan.

Baca Juga:

Menurutnya, kualitas pemain Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

"Saya rasa pertandingan akan berjalan sengit. Indonesia punya pemain bagus sekarang, dan mereka sudah berkembang pesat," ujar Hodak.

Tantangan Berat di Jeddah

Pelatih asal Kroasia itu tak menampik bahwa bermain di markas Arab Saudi bukan hal yang mudah.

Baca Juga:

Namun, dia tetap melihat peluang bagi Indonesia untuk mencuri hasil positif, terlebih setelah catatan manis Skuad Garuda dalam dua pertemuan terakhir melawan The Green Falcons.

"Terakhir mereka bisa menang melawan Arab Saudi, tetapi kali ini bermain di Jeddah tentu lebih sulit," sambungya. 

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberikan pandangannya menjelang laga panas antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI