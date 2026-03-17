Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bandung ‘Lupakan' Sepak Bola, Kenapa?
jpnn.com - Skuad Persib Bandung diliburkan seusai menjalani laga sengit melawan Borneo FC Samarinda yang berakhir imbang di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026).
Keputusan ini diambil karena tim memasuki masa jeda kompetisi sekaligus libur menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Pelatih Bojan Hodak memberi waktu istirahat selama sepekan. Para pemain dijadwalkan kembali berkumpul pekan depan untuk mempersiapkan laga berikutnya melawan Semen Padang.
Hodak mengatakan anak asuhnya telah melewati periode berat dalam beberapa bulan terakhir.
Selain tampil di kompetisi domestik Super League, Persib juga sempat berjuang di AFC Champions League Two meski akhirnya gugur.
Menurutnya, waktu istirahat menjadi hak bagi pemain setelah melalui jadwal yang padat.
"Kami memberikan libur selama satu pekan karena liga sedang memasuki masa jeda dan pemain juga butuh rehat," kata Hodak, Selasa (17/3/2026).
"Sebelumnya meski ada jeda, tetapi kami masih tetap bermain di Liga Champions," lanjutnya.
Bojan Hodak meminta pemain Persib Bandung melupakan sepak bola sejenak.
- Persija Kehilangan 2 Poin, Mauricio Souza Kirim Pesan Tegas Menjelang Laga Berikutnya
- Gol Perdana Adam Alis di Persib Berujung Permintaan Maaf, Ada Apa?
- Setelah Jadwal Padat, Bojan Hodak Akhirnya Beri ‘Hadiah’ untuk Pemain Persib Bandung
- Ini Laga Sisa Persib, Borneo FC, Persija, dan Malut United
- Persija Jakarta vs Dewa United: Maxwell Souza tak Mau Lari dari Kesalahan
- Persija Vs Dewa United Sangat Buruk Secara Teknis, Gak Jelas