Bojan Hodak Minta Pemain Persib Bermain Tenang saat Menghadapi Persija
jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan pertandingan dengan tensi tinggi diprediksi akan terjadi saat menjamu rival abadi, Persija Jakarta.
Duel big match itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) sore.
Hodak mengatakan tugasnya menjelang laga besar besok bukanlah memotivasi pemain, melainkan meminta anak asuhnya untuk bermain tenang.
Rivalitas kedua tim yang sudah berlangsung sejak lama, diprediksi bisa membuat pemain tersulut emosi. Apalagi mereka akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri.
"Untuk pertandingan besok saya tidak perlu mendorong pemain. Mereka tahu ini merupakan salah satu derby terbesar di Asia Teggara."
"Oleh karena itu saya tidak perlu memotivasi lagi pemain. Saya justru harus membuat mereka lebih tenang dan jangan terlalu emosional," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (10/1).
Juru taktik asal Kroasia itu menuturkan di atas kertas timnya jauh diunggulkan. Dari sisi pertahanan, Persib lebih baik dari Persija.
Maung Bandung sampai pertengahan musim ini baru kebobolan 11 gol, sementara Persija 13 kali.
Pelatih Persib Bojan Hodak meminta para pemain tidak tersulut emosi saat tanding melawan Persija Jakarta dalam duel big match akhir pekan ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Tanpa Andrew Jung dan Saddil, Persija: Kami Tak Mau Anggap Remeh
- Derbi Persib vs Persija Membara, Wali Kota Bandung Instruksikan Nobar Serentak
- Persija vs Persib: Duet Bruno Tubarao–Allano Lima Siap Acak-Acak Pertahanan Maung Bandung
- Persiapan Sudah Luar Biasa, Persija Jakarta Siap Ladeni Persib Bandung
- Ribuan Jakmania Datang, Persija Jakarta Siapkan Sesuatu untuk Persib Bandung
- Persib vs Persija di Depan Mata, Julio Cesar Menyiapkan Ini