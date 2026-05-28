Bojan Hodak Mundur Karena Ingin Hidup Lebih Tenang
jpnn.com - BANDUNG - Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menuturkan bahwa alasan mundurnya Bojan Hodak bukan karena konflik internal ataupun tawaran klub lain.
Menurutnya, kondisi kesehatan menjadi faktor utama yang membuat pelatih asal Kroasia itu memilih menepi.
"Beliau memang sudah sering bolak-balik menjalani kontrol kesehatan selama di Persib. Jadi, alasannya sangat jelas dan kami bisa memahami keputusan itu," ujar Umuh.
Haji Umuh menyebut Bojan sebagai pelatih terbaik sepanjang sejarah Persib.
"Luar biasa, tiga kali juara berturut-turut. Ini sejarah besar untuk Persib," katanya.
Tak hanya lantaran masalah kesehatan, Bojan juga disebut ingin lebih fokus mendampingi keluarganya.
Sang anak dikabarkan akan memasuki perguruan tinggi, sehingga ia memilih mengurangi tekanan pekerjaan sebagai pelatih kepala.
Meski mundur dari kursi pelatih, Bojan ternyata belum benar-benar berpisah dengan Persib.
