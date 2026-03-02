Bojan Hodak Prediksi Laga Persebaya vs Persib Tak Banyak Gol

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.

Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) ini bak duel klasik yang selalu menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan laga melawan Persebaya merupakan salah satu derbi terbesar setelah menghadapi Persija Jakarta.

Kedua klub memiliki basis massa suporter besar dan sama-sama mengincar kemenangan.

"Besok (malam ini) adalah derbi. Pertandingan antara dua tim terbesar dalam sepak bola Indonesia."

"Dalam pertandingan seperti ini tidak ada favorit. Laga seperti ini selalu sulit. Mungkin enak ditonton, tetapi semua orang ingin menang dalam pertandingan seperti ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

Persebaya kini ditangani pelatih yang pernah membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1, Bernardo Tavares. Kemampuannya meracik strategi menjadi salah satu hal yang diwaspadai Hodak.

Menurut Hodak, sejak dilatih Tavares, Persebaya berubah menjadi tim yang berbahaya dengan pertahanan yang kokoh.