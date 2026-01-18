Bojan Hodak Puas dengan Skuad Persib Bandung, tapi Isyaratkan Tambah 2 Pemain, Siapa?

menu
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung tak akan melakukan perombakan besar-besaran pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan dirinya cukup puas dengan materi pemain yang saat ini dimiliki.

Hal itu tercermin dari pencapaian Persib yang hingga akhir putaran pertama berhasil menjadi pemuncak klasemen BRI Super League 2025/26.

Sampai dengan hari ini, Persib masih pasif dalam pergerakan di jendela transfer.

Klub berjuluk Maung Bandung itu baru mengumumkan peminjaman pemain, yakni Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa ke Persik Kediri.

"Kami melakukan pergantian besar-besaran di musim panas (awal musim), jadi tentu saja ada 1-2 pemain yang kami tidak senang dengan penampilannya."

"Itu membuat kami akan melakukan perubahan, tetapi tidak akan terlalu banyak," kata Hodak di Bandung, Minggu (18/1/2026).

Pada awal musim, Persib mendatangkan 16 pemain baru dengan perincian lima lokal dan 11 asing.

