menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri

Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri

Bojan Hodak Punya 'Masalah' Baru Menjelang Persib Bandung vs Persik Kediri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bersiap menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-25 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Persik akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026).

Pangeran Biru -julukan Persib- bertekad menjaga tren positif di kandang sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara.

Baca Juga:

Menjelang laga tersebut, Pelatih Persib Bojan Hodak membawa kabar menggembirakan terkait kondisi anak asuhnya.

Entrenador asal Kroasia itu memastikan mayoritas pemain berada dalam kondisi prima, baik secara fisik maupun mental.

Situasi ini membuat persaingan untuk menembus susunan sebelas pemain utama makin sengit.

Baca Juga:

Menurut Hodak, atmosfer di ruang ganti Persib sedang sangat kondusif setelah rangkaian hasil positif yang diraih sepanjang musim.

Hodak bahkan mengisyaratkan dirinya bingung menentukan siapa saja yang berhak turun sejak menit pertama.

Menjelang laga kontra Persik Kediri, kondisi pemain Persib Bandung membuat Bojan Hodak menghadapi dilema besar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI