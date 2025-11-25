menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bojan Hodak Senang, Kondisi Pemain Andalan Membaik Menjelang Persib vs Bhayangkara FC

Bojan Hodak Senang, Kondisi Pemain Andalan Membaik Menjelang Persib vs Bhayangkara FC

Bojan Hodak Senang, Kondisi Pemain Andalan Membaik Menjelang Persib vs Bhayangkara FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 melawan Bhayangkara FC.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (21/12/2025).

Kembalinya Adam Alis Jadi Kabar Positif

Salah satu pemain andalan tim, Adam Alis, kembali mengikuti latihan penuh setelah menepi beberapa minggu karena cedera lutut.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai perkembangan kebugaran Adam terus membaik.

"Latihan terakhir sudah bergabung, dan hari ini (kemarin, red) dia mengikuti program latihan penuh," ucap Hodak.

Pemantauan Kebugaran Seluruh Tim

Selain fokus pada Adam, Hodak juga memeriksa kebugaran seluruh tim. Padatnya jadwal pertandingan membuat pelatih asal Kroasia ini harus memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima.

Baca Juga:

"Kami cek satu per satu kondisi pemain, siapa yang siap bermain dan siapa yang masih perlu pemulihan."

"Semua harus dalam kondisi terbaik agar performa tim tetap maksimal," tandasnya.

Persib Bandung mendapatkan kabar positif menjelang pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 melawan Bhayangkara FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI