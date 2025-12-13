Bojan Hodak Siapkan Kejutan, Persib Bandung Turun dengan Wajah Berbeda di Ternate?

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berbicara soal rencananya saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate.

Menurut jadwal, pertandingan Malut United vs Persib akan berlangsung pada Minggu (14/12/2025).

Hodak mengindikasikan adanya perubahan komposisi pemain saat timnya bertandang ke markas Malut United pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League.

Momentum Rotasi di Tengah Jadwal Padat Persib

Keputusan tersebut tak lepas dari padatnya jadwal yang baru saja dilalui Pangeran Biru.

Persib baru saja menghadapi klub Thailand Bangkok pada laga terakhir fase grup AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (10/12/2025) lalu.

"Kami bisa melakukan rotasi karena beberapa pemain tidak tampil sejak menit pertama pada pertandingan terakhir (vs Bangkok United)," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Motivasi Tinggi Persib Bandung

Pada kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu, Persib sukses melangkah ke 16 besar dengan status juara Grup G dengan 13 poin, hasil empat kali menang, sekali seri, dan sekali kalah.

Pencapaian itu membuat suasana tim sedang berada dalam tren positif, tetapi Hodak tetap berhati-hati menghadapi partai berikutnya.