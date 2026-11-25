jpnn.com - Penantian panjang tanpa gelar sejak menjuarai Piala AFF 2010 menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pelatih anyar Timnas Malaysia Bojan Hodak.

Pria asal Kroasia itu memiliki tugas berat untuk mengembalikan Harimau Malaya menjadi kekuatan yang disegani di sepak bola Asia Tenggara.

Hodak mendapat kepercayaan untuk memimpin Timnas Malaysia setelah resmi diumumkan sebagai juru taktik baru pada Selasa (24/11/2026).

Kehadirannya diharapkan membawa perubahan sekaligus membuka peluang bagi Malaysia untuk kembali bersaing dalam perebutan prestasi.

Bojan Hodak Datang dengan Ambisi Besar

Hodak bukan sosok yang asing dengan sepak bola Malaysia. Pria berkepala plontos itu pernah menangani sejumlah klub Negeri Jiran, seperti Kelantan pada 2012-13 dan Johor Darul Takzim (2014-15).

Selain itu, Hodak juga sempat dipercaya menakhodai Malaysia U-19 selama dua musim, yakni 2017-2019.

Pengalamannya mengenal karakter kompetisi dan potensi pemain Malaysia menjadi salah satu bekal untuk menjalankan tugas barunya.

"Saya menyambut pekerjaan ini dengan penuh gairah. Saya berharap seluruh pihak bisa bersatu, mencurahkan kerja keras, dan bersama-sama menciptakan pencapaian yang luar biasa," kata Hodak.