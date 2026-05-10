Bojan Hodak Soroti Panasnya Persib Bandung Kontra Persija Jakarta: Semua Bisa Terjadi

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut laga melawan Persija Jakarta sebagai salah satu derbi terbesar di Asia Tenggara.

Duel klasik yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, sore nanti itu diprediksi bakal menyedot perhatian pencinta sepak bola Indonesia.

Big match pekan ke-32 BRI Super League itu dinilai sulit diprediksi karena performa kedua tim cukup impresif dalam beberapa laga terakhir.

"Ini adalah pertandingan derbi, pertandingan terbesar di Asia Tenggara, jadi dalam pertandingan seperti ini tidak ada tim yang difavoritkan, tidak ada yang ingin kalah," kata Hodak.

Bagi Hodak, laga ini menjadi big match ketiganya bersama Persib saat menghadapi Persija. Dia mengaku sudah memahami betapa pentingnya pertandingan tersebut, baik dari sisi teknis maupun emosional.

Juru taktik asal Kroasia itu pun memprediksi laga sore nanti akan berjalan sengit. Kedua tim akan tampil ngotot demi kemenangan yang sama-sama mereka incar.

Apalagi, Persib yang berstatus tim tamu itu ingin memberikan kemenangan buat Bobotoh yang tak bisa hadir di Stadion Segiri, Samarinda.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sengit. Namun saya berharap pada akhirnya kami bisa pulang dengan hasil yang positif," tuturnya.