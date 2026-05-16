Bojan Hodak Tak Bisa Dampingi Persib Melawan PSM, Dia Bilang Begini

jpnn.com - JAKARTA – Persib Bandung akan melakoni laga Super League menghadapi PSM di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyatakan tak khawatir tidak bisa mendampingi tim asuhannya melawan PSM Makassar.

Hodak absen mendampingi Persib karena akumulasi kartu kuning sehingga Persib didampingi asisten pelatih Igor Tolic.

"Tidak ada masalah. Dia (Igor Tolic) sudah tahu, dia sudah siap, karena dia melakukan ini ketiga kalinya tahun ini," kata Hodak dalam laman I-League pada Jumat.

Bojan Hodak sendiri sudah berangkat ke Makassar dua hari sebelum pertandingan.

"Kami selalu pergi dua hari sebelumnya. Kami akan bermalam di Makassar lebih dulu dan kemudian pagi keduanya kami akan menuju Parepare," ujar dia.

"Semua pemain dalam kondisi oke, hanya (Layvin) Kurzawa. Kurzawa tidak terlalu buruk kondisi cederanya, tetapi saya tidak yakin dia akan bermain melawan PSM. Untuk pertandingan terakhir kami belum tahu," pungkasnya.

Persib berada di peringkat pertama klasemen Super League dengan 75 poin dari 32 pertandingan, unggul head to head dari Borneo FC di tempat kedua. (antara/jpnn)