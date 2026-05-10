Bojan Hodak Tak Panik Meski Ramon Tanque Absen, Persib Tetap Pede Hadapi Persija

jpnn.com - Menjelang bentrok klasik menghadapi Persija Jakarta, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membawa kabar gembira bagi timnya.

Mayoritas pemain dipastikan berada dalam kondisi prima untuk melakoni laga pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026).

Hanya Ramon Tanque yang masih belum sepenuhnya pulih.

Penyerang asal Brasil itu mengalami keluhan fisik setelah pertandingan sebelumnya, sehingga tim pelatih memutuskan untuk mengistirahatkannya demi menghindari risiko cedera yang lebih serius.

"Semua pemain fit kecuali Ramon Tanque. Dia merasa sakit setelah pertandingan terakhir, jadi kami tidak ingin mengambil risiko," jelas pelatih asal Kroasia itu.

Hodak menegaskan tak ingin mengambil keputusan gegabah hanya demi memaksakan satu pemain tampil dalam laga besar. Baginya, kebugaran penuh jauh lebih penting agar tim tetap kompetitif hingga akhir musim.

Absennya Ramon tak lantas mengusik keyakinan Persib. Hodak menilai skuad Persib memiliki kedalaman yang cukup untuk menghadapi ancaman Macan Kemayoran.

"Pemain harus fit seratus persen. Namun untuk Ramon, kemungkinan dia akan siap pada pertandingan berikutnya. Selain dia, semua pemain yang ada di sini sangat siap," tegas Bojan.