Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan
jpnn.com - Persib Bandung mengambil langkah tak biasa pada paruh kedua BRI Super League 2025/26.
Klub kebanggaan Jawa Barat itu resmi mendaftarkan kembali I Made Wirawan sebagai penjaga gawang aktif meski sang legenda sebelumnya telah menyatakan gantung sarung tangan.
Keputusan tersebut membuat Made kini memegang peran ganda.
Selain bertugas sebagai asisten pelatih kiper, pria asal Bali itu juga disiapkan sebagai opsi di bawah mistar gawang.
Dalam struktur tim, Made akan berada di belakang Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Rhaka Syafaka Bilhuda.
Sementara itu, Adam Przybek diarahkan untuk fokus membela Persib di AFC Champions League Two.
Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan kebijakan ini lahir dari kebutuhan teknis tim, bukan semata faktor nostalgia.
"Kami harus memiliki empat, sedangkan sebelumnya kami hanya punya tiga."
Langkah darurat atau strategi? Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak buka cerita di balik aktifnya lagi I Made Wirawan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Arema Pulang Tersenyum, Dony Tri Pamungkas Tegaskan Sikap Persija Jakarta
- 3 Penyebab Utama Persija Bertekuk Lutut di Depan Arema FC
- Kondisi Ravy yang Sempat Kolaps saat Semen Padang Vs Persita
- Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru
- Jejak Emas Pendahulu, Sergio Castel Pasang Target Lebih Tinggi di Persib Bandung
- Posisi Persija di Klasemen setelah Kalah dari Arema, Tertinggal 6 Angka dari Persib