menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan

Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan

Bojan Hodak Terus Terang soal Langkah Darurat Persib Bandung Aktifkan I Made Wirawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - Persib Bandung mengambil langkah tak biasa pada paruh kedua BRI Super League 2025/26.

Klub kebanggaan Jawa Barat itu resmi mendaftarkan kembali I Made Wirawan sebagai penjaga gawang aktif meski sang legenda sebelumnya telah menyatakan gantung sarung tangan.

Keputusan tersebut membuat Made kini memegang peran ganda.

Baca Juga:

Selain bertugas sebagai asisten pelatih kiper, pria asal Bali itu juga disiapkan sebagai opsi di bawah mistar gawang.

Dalam struktur tim, Made akan berada di belakang Teja Paku Alam, Fitrah Maulana, dan Rhaka Syafaka Bilhuda.

Sementara itu, Adam Przybek diarahkan untuk fokus membela Persib di AFC Champions League Two.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan kebijakan ini lahir dari kebutuhan teknis tim, bukan semata faktor nostalgia.

"Kami harus memiliki empat, sedangkan sebelumnya kami hanya punya tiga."

Langkah darurat atau strategi? Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak buka cerita di balik aktifnya lagi I Made Wirawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI