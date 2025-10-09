Bojan Hodak Tetap Tersenyum di Tengah Kekalahan Timnas Indonesia, Ini Alasannya

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak punya pandangan lain di balik kekalahan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pada pertandingan di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10/2025) dini hari WIB, Skuad Garuda Indonesia harus takluk dengan skor 2-3.

Kemenangan Arab Saudi didapat berkat gol yang dicetak Saleh Abu Al Shamat (17') dan Feras Albrikan (36', 62').

Di sisi lain, gol-gol Timnas Indonesia lahir berkat dua tendangan penalti yang diambil Kevin Diks (11', 88').

Empat pemain Persib, yakni Thom Haye, Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders mendapat kepercayaan tampil dari pelatih Patrick Kluivert. Klok bahkan bermain penuh selama 2 × 45 menit.

Bojan Hodak Tersenyum

Meski Indonesia gagal meraih poin, Hodak tetap memuji performa para pemainnya.

Menurutnya, tampil di level internasional menjadi pengalaman penting bagi peningkatan kualitas mereka.

"Saya melihatnya bagus karena mereka bermain. Yang terpenting ialah pemain-pemain ini mendapat menit bermain,” kata Hodak saat ditemui usai sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (9/10/2025).