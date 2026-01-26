Bojan Hodak Ungkap Faktor yang Membuat Persib Kesulitan Lawan PSBS Biak
jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan seusai mengalahkan PSBS Biak pada pertandingan perdana putaran dua BRI Super League 2025/26 dengan skor tipis 1-0.
Kemenangan itu diraih Marc Klok cs dengan penuh jerih payah. Pasalnya, gol baru bisa tercipta di menit ke-88, setelah berbagai peluang emas hanya lewat begitu saja.
Gelandang Berguinho jadi pahlawan Persib. Lewat golnya dari sudut sempit, pemain asal Brasil itu berhasil membuat riuh puluhan ribu Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pada laga itu anak asuhnya tidak banyak mendapatkan peluang. Beberapa bahkan tidak bisa dieksekusi menjadi gol.
Menurutnya, kiper PSBS Kadu, tampil begitu baik menjaga gawangnya tetap bersih. Pertahanannya bobol setelah serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Berguinho dan kompatriot.
"Saya tidak merasa ada banyak peluang, tetapi lihat, hal baiknya adalah para striker kami sudah kembali," kata Bojan Hodak, dikutip Senin (26/1/2026).
Pelatih asal Kroasia itu pun melihat dari sisi lain. Menurutnya, pada laga tersebut ada dua striker utamanya yang sudah kembali dari cedera, yakni Andrew Jung dan Ramon Tanque, kemudian gelandang Adam Alis juga sudah bermain meski penampilannya belum maksimal.
"Kedua dari mereka (Andrew Jung dan Ramon Tanque) sebelumnya sempat cedera dan juga beberapa pemain, seperti Adam (Alis) juga belum setajam sebelumnya. Jadi perlahan semuanya sudah mulai kembali dan diharapkan ini bisa sama seperti sebelum (cedera)," tuturnya.
Persib Bandung ungkap kesulitan mengalahkan PSBS Biak yang tampil dengan 10 pemain di babak kedua.
