Bojan Hodak Ungkap Pahit Manis di Balik Comeback Persib Bandung atas Arema FC

jpnn.com - Persib Bandung menunjukkan mental juara dalam laga pekan keenam BRI Super League 2025/26 dengan mengalahkan Arema FC.

Pertandingan Arema vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (22/9/2025), berakhir dengan skor 1-2.

Arema sejatinya sempat unggul lebih dahulu melalui gol Matheus Da Conceicao Nascimento pada menit ke-12.

Namun, Persib tidak menyerah. Uilliam Barros membawa timnya menyamakan skor pada menit ke-59, sebelum Federico Barba memastikan kemenangan dengan gol di masa injury time (90+4').

Kemenangan Persib di Mata Bojan Hodak

Pelatih Persib Bojan Hodak memuji penampilan anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini terasa istimewa karena Maung Bandung harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Frans Putros diusir wasit pada menit ke-63.

"Masalahnya, kami mendapat kartu merah. Namun, kami masih bisa mencetak gol meski harus bermain dengan sepuluh pemain."

"Setelah itu, kami bisa bertahan dengan baik, dan saya pikir itulah segala yang kami butuhkan," ucap Hodak.

Kelelahan Menghantui Persib

Pelatih asal Kroasia itu juga menyinggung faktor kelelahan tim setelah menghadapi Lion City Sailors di AFC Champions League pada akhir pekan lalu.