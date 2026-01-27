Bojan Hodak Ungkap Rencana untuk Layvin Kurzawa di Persib Bandung
jpnn.com - Kehadiran Layvin Kurzawa di skuad Persib Bandung membawa ekspektasi besar.
Bek berpengalaman yang pernah memperkuat Paris Saint-Germain itu diproyeksikan menambah kekuatan di lini belakang Maung Bandung.
Meski demikian, tim pelatih pendekatan yang tidak terburu-buru.
Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan bahwa adaptasi tetap menjadi kunci mengingat Kurzawa sudah cukup lama tidak menjalani pertandingan kompetitif.
Selain itu, ini merupakan periode pertama bagi sang pemain berkarier di benua Asia.
"Dalam 3,5 bulan ke depan, kami akan menjalani minimal 19 hingga 25 pertandingan, jadi pasti ada menit bermain untuknya."
"Kami akan melakukannya perlahan. Kami tahu dia sudah lama tidak bermain, sama seperti kasus (Federico) Barba atau Stefano Beltrame dahulu," tegas Hodak.
Selain kontribusi di lapangan, Hodak menilai kehadiran Kurzawa juga memberi nilai lebih bagi Persib dan sepak bola Indonesia.
Layvin Kurzawa sudah resmi bergabung ke Persib Bandung. Apa peran yang disiapkan Bojan Hodak?
