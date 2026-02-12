menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Bojan Hodak Ungkap Sejumlah Penyebab Persib Dihajar Ratchaburi FC, Oalah

Bojan Hodak Ungkap Sejumlah Penyebab Persib Dihajar Ratchaburi FC, Oalah

Bojan Hodak Ungkap Sejumlah Penyebab Persib Dihajar Ratchaburi FC, Oalah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: diambil dari persibcoid

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung kalah telak dari Ratchaburi FC dengan skor 0-3 pada pertandingan leg pertama babak 16 besar AFC Champions League (ACL) II di Stadion Ratchaburi, Na Muang, Thailand, Rabu (11/2) malam WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui tim asuhannya tampil tidak sesuai harapan ketika berhadapan dengan Ratchaburi.

Laman Persib pada Kamis (12/2) melaporkan bahwa Bojan Hodak menjelaskan pemain-pemainnya tidak maksimal sejak awal laga.

Baca Juga:

"Kami tidak memulai laga dengan baik dan sudah kebobolan dalam 10 menit pertama," kata Bojan Hodak.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu menilai Persib kehilangan kendali di lini tengah pada babak kedua sehingga kebobolan dua gol.

Bojan mengatakan Thom Haye cs kerap gagal memenangkan bola kedua dan kurang waspada terhadap serangan balik lawan.

Baca Juga:

Faktor cuaca yang panas juga disebut kendala fisik yang menguras energi pemain-pemain Persib sepanjang pertandingan.

"Sekarang kami perlu fokus selama tujuh hari ke depan untuk pertandingan berikutnya di Bandung.”

Silakan disimak pernyataan Bojan Hodak seusai Persib Bandung dihajar Ratchaburi FC pada laga Rabu malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI